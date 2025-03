Efteling

Efteling heeft moeite met opstarten van attracties door storing

Door een technische storing gaan veel attracties in de Efteling vandaag later open. Het attractiepark ondervindt problemen met een interne app die gebruikt wordt om attracties 's ochtends bedrijfsklaar te maken. Om die reden bleven om 10.00 uur onder andere Danse Macabre, Symbolica, Max & Moritz en Villa Volta dicht.

Ook De Oude Tufferbaan, de Stoomcarrousel, de Monorail bij het Volk van Laaf, de Pagode, de Halve Maen en de carrousels op het Anton Pieckplein zijn nog niet operationeel. Verder worden De Vliegende Hollander en de Piraña niet in gebruik genomen vanwege gepland onderhoud.

"Om veiligheidsredenen kunnen we veel attracties nog niet openen", vertelt een woordvoerder over de kwestie. De bewuste app zorgt ervoor dat het opstarten van een attractie in goede banen geleid wordt, aan de hand van digitale checkpunten. "We werken eraan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen."



Aquanura

Naar verwachting gaan alle attracties met enige vertraging later vandaag alsnog open, met uitzondering van de Halve Maen, de Piraña en De Vliegende Hollander. Het park is geopend tot 18.00 uur, met een Aquanura-show om 18.15 uur. Paardenshow Raveleijn is niet te zien.