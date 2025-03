Mundo Pixar Experience

Kritiek op Pixar-expo in Brussel zwelt aan: 'Hoe durven jullie dit een ervaring te noemen?'

Is de nieuwe Pixar-expo in Brussel geldklopperij? De kritiek op Mundo Pixar Experience in de Belgische hoofdstad zwelt aan. Nadat eerder al recensenten van Het Nieuwsblad en De Morgen veel commentaar hadden op de trekpleister, laten nu ook De Standaard en Het Laatste Nieuws van zich horen.

Het idee achter Mundo Pixar Experience is dat fans in de werelden van hun favoriete Pixar-films kunnen stappen. "Hoe durven jullie deze Pixar-expo een ervaring te noemen?", foetert Fien Meynendonckx van De Standaard. Zij raadt iedereen aan om de attractie, die bijna 30 euro kost, links te laten liggen.

In een recensie vergelijkt de schrijfster de expo met "een tandartsbezoek, treinvertraging, op een Lego-blokje stappen". Ze stond een half uur in de rij, waarbij een medewerker tot vijf keer toe vroeg of ze er klaar voor was. Toen ze eenmaal binnen was, ontdekte ze hoe weinig de Pixar-wandeling voorstelt.



Armzalig

"Want zo rijk als de frames van een Pixar-film, zo armzalig de halflege decors waar levensgrote figuren moeten afleiden van het gebrek aan zorg en detail." Fans kunnen maar beter blij zijn dat Wall-E en Soul ontbreken, aldus Meynendonckx, dan hoeven ze niet "alle poëzie uit die meesterwerken moeten zien wegsijpelen".



In elke ruimte is een Pixar-balletje verstopt. De journaliste ziet het als "een halfslachtige poging om er alsnog een beleving van te maken". "Na zo'n sloom spelletje verstoppertje getuigt het van lef om dit een experience te noemen."



Compenseren

Mundo Pixar Experience is geen meeslepende ervaring, luidt de conclusie. "Dit is een lange wandeling richting de giftshop, waar je de teleurstelling van je kind probeert te compenseren met een pluchen Verdriet uit Inside out. En tandenknarsend beseft dat dat al heel de tijd de bedoeling was."



Ook Babette Vanhove van Het Laatste Nieuws miste naar eigen zeggen de verwondering in de statische taferelen. "De magie van de films blijft uit", schrijft ze. Interactieve elementen waren "niet bijster interessant". "Het is mooi gemaakt, dat staat vast, maar meer dan dat is er niet aan." Wat overblijft is "een soort Madame Tussauds voor animatiefiguren".