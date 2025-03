Efteling

Vernietigende reacties op promotiefilmpje voor Efteling Grand Hotel: 'Van der Valk Kaatsheuvel'

Niet iedereen is enthousiast over het nieuwe Efteling Grand Hotel, dat op 1 augustus opengaat. Een promotievideo op het officiële YouTube-kanaal van de Efteling lokt nagenoeg alleen maar negatieve reacties uit. Als we de vernietigende commentaren onder het filmpje mogen geloven, valt met name het uiterlijk van de kamers totaal niet in de smaak.

"Heel mooi dat grijs, ziet er net zo uit als de toekomst van dat hotel", sneert iemand sarcastisch. "Magisch blauw ziet er verdacht veel grauw grijs uit", zegt een ander. Ook een exemplarische reactie: "Ik snap de keuze van het interieur eigenlijk totaal niet. Het is gewoon een hotel dat overal zou kunnen staan."

De consensus: de aankleding is te steriel en roept allesbehalve een Efteling-gevoel op. "Werkelijk bijzonder talentloos hoe het de Efteling gelukt is om géén Efteling-gevoel in het hotel te stoppen", schrijft een teleurgestelde kijker, die medelijden heeft met kinderen die er moeten overnachten. "Je zal kind zijn en in zo'n sfeerloze doos gestopt worden. Weg verwondering... Wat een gemiste kans."



Kleurenblind

Meer YouTube-gebruikers verbazen zich over de gekozen stijl. "Staat dit echt in de Efteling? Want ik krijg er geen Efteling-gevoel bij", lezen we. Er is ook iemand die na het zien van de video vermoedde dat hij kleurenblind was. Blijkbaar zie ik geen magische kleuren." Een ander vindt "magisch blauw" meer een "soort gevangenismuren".



Veel kritische reacties leverden tientallen likes op van gelijkgestemden. "Ik denk dat een nacht overnachten in de Ikea nog betoverender voelt dan in deze showroom", is bijvoorbeeld een populair bericht. De opmerking "Van der Valk Kaatsheuvel" kan eveneens op veel bijval rekenen. Ook pijnlijk: "Ik heb sfeervollere slaapkamerimpressies bij de Gamma gezien dan wat ze hier bij elkaar hebben verzonnen..."



Zo sfeerloos

Een greep uit de andere commentaren: "Kil-kitscherig", "Jammer dat de Efteling-sfeer ontbreekt, kan zo een random hotel zijn", "Mooie Van der Valk, ik houd het bij Bosrijk", "Erg kaal en totaal geen Efteling-thema", "Wat is hier Efteling aan?", "Afschuwelijk", "Meh tot in de puntjes" en "Jammer dat het zo sfeerloos geworden is".



Eén van de gebruikers noemt het Efteling Grand Hotel "niets bijzonders, alleen bijzonder duur". "Disney van buiten, Van der Valk van binnen", concludeert een Efteling-fan. "In beide gevallen erg mislukt, wat een teleurstellend iets is dit geworden." Een Engelstalige kijker stipt aan dat men kennelijk geen onderzoek gedaan heeft naar de effecten van gekleurde kamers op het menselijk brein. "Een felgele kamer kan slapeloosheid veroorzaken, een rode kamer spanning."



Virtuele wachtrij

Ondanks alle negativiteit lijkt er wel veel animo te zijn voor een overnachting in het Grand Hotel. Verschillende data zijn al volgeboekt. Tijdens de voorverkoop op dinsdag 11 maart stonden er op het hoogtepunt meer dan 22.000 mensen in een virtuele wachtrij om een kamer te kunnen reserveren.