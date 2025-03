Walibi Belgium

Zelfspot bij Walibi Belgium: pretpark grapt over pijnlijke achtbaan

Aan zelfspot geen gebrek bij Walibi Belgium. Het Belgische pretpark heeft op ludieke wijze gereageerd onder een TikTok-filmpje van het Franse attractiepark Parc Astérix. Daar worden de treinen van de pijnlijke achtbaan Goudurix dit jaar vervangen, in de hoop de ritbeleving comfortabeler te maken.

Parc Astérix publiceerde beelden van de nieuwe karretjes op social media. In Walibi Belgium staat ook een achtbaan die berucht is om nogal pijnlijke en ruwe ritten: de suspended coaster Vampire. Daar besloot men op in te spelen.

"Wordt het nu aangenamer dan de Vampire van Walibi?", grapt Walibi Belgium in een bericht onder de video, voorzien van een emoji die huilt van het lachen. De zelfkritiek valt in de smaak: het komische commentaar leverde al meer dan vierhonderd likes op.



Klagen

De Vampire is vergelijkbaar met de Condor in zusterpark Walibi Holland, ook niet bepaald een soepele ervaring. In Nederland werden in 2021 nieuwe treinen geïntroduceerd, maar dat heeft niet gezorgd voor enorme verbeteringen. Bezoekers klagen nog steeds regelmatig over pijn tijdens de rit.



Walibi Belgium, Walibi Holland en Parc Astérix maken deel uit van dezelfde parkengroep: Compagnie des Alpes, een Frans bedrijf waar bijvoorbeeld ook Bellewaerde Park en Futuroscope bij horen. Condor, Vampire en Goudurix zijn alle drie afkomstig van de Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma.