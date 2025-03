Disneyland Paris

Video: bijzondere optredens bij nachtelijk feest in Disneyland Paris

Een speciale feestavond in Disneyland Paris stond vrijdag in het teken van Disney-muziek. Tijdens Disney Sounds of Magic Night werden bezoekers getrakteerd op optredens van zangers, muzikanten en zeldzame Disney-figuren. Het besloten evenement, dat na sluitingstijd plaatsvond, was bedoeld voor abonnementhouders en hun vrienden.

Zij konden voor 59 euro per persoon een ticket kopen voor toegang tussen 18.00 en 02.00 uur. Het officiële feestprogramma startte om 21.30 uur met een openingsshow op Central Plaza, het plein bij het kasteel. Men had gezorgd voor twee bijzondere gasten: Cerise Calixte, de Franse stem van Vaiana of Moana, en Charlotte Hervieux, de Franse liedjesstem van Elsa in Frozen II.

Hun optredens werden ondersteund door fonteinen en vuurwerk. Central Plaza was ook het decor van Disney Hits on the Street, waarbij Disney-figuren en dansers een act verzorgden op live gezongen Disney-liedjes. De personages arriveerden op de soundtrack van Mickey's Soundsational Parade, een optocht die tussen 2011 en 2019 te zien was in het Amerikaanse Disneyland in Californië.



DJ Party

Zestien plekken in het Disneyland Park waren aangewezen als meet-and-greet-locaties. Bij It's a Small World parkeerde men een paradewagen uit A Million Splashes of Colour. Onder de noemer Disney's DJ Party werd van 22.00 tot 00.00 uur gefeest bij Star Tours en van 01.00 tot 02.00 uur op Central Plaza.



In het Discoveryland Theatre kregen fans de kans om mee te zingen met Disney's Jukebox, terwijl in het Frontierland Theater eenmalig een Jungle Book-voorstelling te zien was. Verder verschenen op twaalf locaties muzikanten, waaronder mariachi's, een countryband en een brassband in Frontierland, een harpiste in Fantasyland en een piratenorkestje en percussionisten in Adventureland.