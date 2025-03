Disneyland Paris

Nieuwe chipsspecialiteiten in Disneyland Paris: Doritos Loaded bij Big Thunder Mountain

Chipsmerk Doritos is de nieuwe sponsor van het vorig jaar geopende eetkraampje bij Big Thunder Mountain in Disneyland Paris. Toen horecalocatie Overland Trail Cafe een jaar geleden in gebruik genomen werd, bestond het assortiment uit kalkoenbouten, churros en bier. Nu zijn er chipsspecialiteiten verkrijgbaar.

Vandaag vond de heropening plaats. Er is ook een nieuwe verhaallijn aan gekoppeld, over een postkoetspostbode die tijdens een reis een goudzoeker ontmoette die zijn maaltijd met haar deelde: driehoekige maïschips.

De vrouw sloeg de chips in, maar onderweg raakte de snack vermengd met goederen die ze bij zich droeg. "Aanvankelijk was ze teleurgesteld, maar al snel realiseerde ze zich dat de combinatie van smaken eigenlijk heel lekker was", luidt de uitleg. Zo zouden de Doritos Loaded-maaltijden zijn ontstaan.



Rundvleessaus

Het afhaalpunt biedt drie verschillende Doritos-opties aan: Vegan Deputy (10 euro) met veganistische chili, plantaardige kaas, rode uien en zoete maïs, Smokin' Beef Bounty (10 euro) met rundvleessaus, uien, tomaat, koriander en chipotlepoeder en Short Fuse (9 euro) met kaassaus, tomaat, ui, koriander en guacamole.



Om de link met Doritos duidelijk te maken, werd het afhaalpunt voorzien van nieuwe rekwisieten en andere decoratieve elementen. Overland Trail Cafe bevindt zich naast Casa de Coco - Restaurante de Familia. Big Thunder Mountain is de komende maanden gesloten voor onderhoud.