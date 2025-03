Efteling

Foto's: Efteling start met afwerking van nieuw sprookje Prinses op de Erwt

Bij het nieuwe Efteling-sprookje De Prinses op de Erwt komen steeds meer details tevoorschijn. Hoewel het bouwwerk nog in de steigers staat, zijn al verschillende decorelementen zichtbaar.

Zo zien we goudkleurige lijsten met Franse lelies en kegelvormige ornamenten met pironnen. De muren zijn voorzien van stucwerk, verf en schaduweffecten. Op het dak is een decoratieve rand zichtbaar.

Even verderop staat de nieuwe entreepoort richting het Sprookjesbos overeind, bedoeld voor gasten van het Efteling Grand Hotel. Binnenkort zullen de steigers afgebroken worden. Dan gaan we ook meer zien van het interieur van het huisje.



Matrassen

De prinses uit het verhaal komt daar te liggen op een enorme stapel matrassen. Het 31e sprookje in het bos moet in het voorjaar af zijn. De openingsdatum is nog niet bekendgemaakt.