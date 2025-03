Parc Astérix Paris

Andere naam voor Parc Astérix, speciaal voor Nederlandse en Vlaamse markt

Het Franse pretpark Parc Astérix probeert Nederlanders en Vlamingen te lokken door een andere naam te hanteren. In officiële uitingen voor de Nederlandse en Vlaamse markt hanteert men tegenwoordig nergens meer de term Parc Astérix. In plaats daarvan wordt stelselmatig gesproken over het Asterixpark.

Parc Astérix heeft het Brussels communicatiebureau Blink PR ingehuurd in de hoop meer media-aandacht te generen in de Benelux. De communicatiefirma verstuurt regelmatig persberichten aan de media namens Parc Astérix, maar daarin komt de officiële naam van het park niet voor. Wel lezen journalisten steevast over het Asterixpark.

"Het Asterixpark heropent op 5 april voor een nieuw seizoen vol verrassing en spektakel", staat er bijvoorbeeld. En even verderop: "Bezoekers kunnen van hun komst naar het Asterixpark een heus verblijf maken." Ook een opsomming van de praktische informatie bevat louter de Nederlandstalige benaming. "Het Asterixpark is open van 10.00 tot 19.00 uur."



Zoektocht

Kennelijk denken pr-medewerkers dat Vlamingen en Nederlanders eerder geneigd zijn om naar het Asterixpark te gaan dan naar Parc Astérix. Het maakt de zoektocht naar meer informatie wel lastig: de domeinnamen asterixpark.nl, asterixpark.be en asterixpark.fr zijn momenteel niet actief.



Ook op social media is de bestemming niet te vinden onder de noemer Asterixpark. Er werd nog geen alternatief logo ontwikkeld. Looopings heeft het PR-bedrijf gevraagd naar de gedachte achter de strategie, maar daar wil men niet op ingaan.