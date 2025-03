Energylandia

Energylandia realiseert eigen camping in Amerikaanse stijl: Route 44

Energylandia introduceert dit jaar nieuwe overnachtingsmogelijkheden. Bezoekers van het Poolse pretpark kunnen binnenkort blijven slapen op de Route 44 Camping, een kampeerplaats in Amerikaanse stijl. Vandaag wordt een eerste ontwerp naar buiten gebracht.

Op de tekening van de Nederlandse firma Jora Vision zijn verschillende kleurrijke gebouwen zichtbaar. Op een bord prijkt de term Westcoast Campsite. Opvallend genoeg is de Amerikaanse snelweg Route 44 juist te vinden in het oosten van de Verenigde Staten, in staten als New York, Massachusetts en Connecticut.

Energylandia koos voor een ander achtergrondverhaal, met knipogen naar de bekende Route 66. "Het concept is dat Route 44 in Energylandia van het westen naar het oosten loopt", vertelt een woordvoerder van Jora Vision. "In het midden van de route vind je verwijzingen naar het slaperige plaatsje Amarillo."



Poolse snelweg

Daar wordt ook in de ontwerpstijl rekening mee gehouden. "We gaan van de meer rurale westkust naar een verstedelijkte stijl in het oosten." Route 66 is een beschermd merk. Omdat de Poolse snelweg bij Energylandia de naam 44 heeft, werd dat getal gekozen.



Het park noemt de toevoeging "de volgende stap in de ontwikkeling van ons accommodatieaanbod, dat voortdurend groeit". "Dankzij de gunstige ligging kun je na een avontuurlijke dag in Energylandia ontspannen in een stijlvolle omgeving, geïnspireerd op de legendarische Amerikaanse weg."



Themahotel

Men beschikte al over een eigen vakantiepark in de stijl van het Wilde Westen, het Western Camp Resort. Verder was op de parkplattegrond de afgelopen jaren een groot themahotel te zien, ook al is de bouw daarvan nooit begonnen. Inmiddels is het hotel weer van de kaart gehaald.



De openingsdatum van de Route 44 Camping wordt op een later moment bekendgemaakt. Het nieuwe Energylandia-seizoen start op zaterdag 5 april.