Fantasiana Erlebnispark Straßwalchen

Video: 75 kilometer per uur en drie keer over de kop in nieuwe achtbaan Helios

Wie in de nieuwe achtbaan Helios stapt, gaat in ongeveer een minuut tijd drie keer ondersteboven met een topsnelheid van 75 kilometer per uur. De nieuwe attractie van de Duitse fabrikant Mack Rides opende gisteren in het Oostenrijkse pretpark Fantasiana. Het gaat om een bigdipper stryker coaster.

Een bigdipper is een achtbaan zoals Lost Gravity in Walibi Holland, het attractietype styker coaster kennen we van Voltron Nevera in Europa-Park. De variant in Fantasiana is een combinatie van beide modellen: een bigdipper-baan met geëvolueerde stryker-treinen.

Met een lengte van 470 meter en een hoogte van 23 meter is de baan een stukje korter en kleiner dan Walibi's Lost Gravity. Helios heeft een mediterraan thema. Vóór de kettinglift zien passagiers een rolluik waar galopperende paarden op worden geprojecteerd. Sommige decorelementen moeten nog afgewerkt worden.