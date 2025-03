Efteling

Efteling weet niet wanneer schommelschip weer opengaat: technische problemen

De Efteling houdt de Halve Maen voorlopig gesloten. Op donderdag 13 maart trad een hardnekkige technische storing op bij het bekende schommelschip. Sindsdien is de attractie niet open geweest. Het park weet nog niet wanneer bezoekers weer een ritje kunnen maken.

De problemen doen denken aan 2022 en 2023, toen de Halve Maen ook al meermaals langdurig gesloten was vanwege technische mankementen. In augustus van 2023 leken de gebreken achter de rug te zijn. Nu is de boot toch weer buiten bedrijf.

Een woordvoerder geeft geen details over het huidige euvel. "In overleg met de leverancier blijft de Halve Maen dicht tot er een oplossing is", luidt de uitleg. Het schip werd in 1982 gebouwd door de firma Intamin uit Liechtenstein, eveneens de leverancier van de Gondoletta, Fata Morgana, de Pagode en Danse Macabre.