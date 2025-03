Freizeit-Land Geiselwind

Duits pretpark getroffen door grote brand, zo'n twee weken voor seizoensstart

Het Duitse pretpark Freizeit-Land Geiselwind is opgeschrikt door een brand. Minder dan twee weken voor de seizoensstart brak er brand uit in een keuken van een restaurant. Volgens het management komt de geplande heropening niet in gevaar: de poorten van het attractiepark gaan weer open op zaterdag 29 maart.

Het vuur ontstond vannacht in de eetgelegenheid Bauernschänke. Ook een aangrenzende toiletruimte en een IT-gedeelte met een server werden getroffen. Om die reden is het park telefonisch en digitaal momenteel slecht bereikbaar. "De exacte oorzaak van de brand is nog onduidelijk en wordt momenteel onderzocht", laat men weten.

"Onze dank gaat uit naar alle hulpdiensten en hulpverleners die snel en professioneel hebben gereageerd om de brand onder controle te krijgen", vult het pretpark aan. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade is aanzienlijk. Autoriteiten rekenen op een kostenpost van vele honderdduizenden euro's.



Beieren

De brandweer was maandagochtend nog bezig met het blussen van de 20 meter hoge vlammen. Een provinciale weg in de omgeving moest tijdelijk afgesloten worden. Freizeit-Land Geiselwind, geopend in 1969, ligt bij de snelweg A3 in de deelstaat Beieren, tussen Neurenberg en Würzburg.