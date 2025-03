Efteling

Efteling heropent Piraña dag eerder dan gepland

Efteling-bezoekers die op zoek zijn naar verfrissing kunnen vanaf vandaag weer in de Piraña stappen. De bekende wildwaterbaan was sinds begin dit jaar gesloten voor een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Eigenlijk zouden de werkzaamheden tot zaterdag 29 maart duren.

De heropening is een dag vervroegd. Nadat de waterattractie de afgelopen twee weken al werd getest, kunnen bezoekers nu weer een vaartocht maken. Tijdens de sluiting, die bijna drie maanden duurde, zijn geen grote zichtbare wijzigingen doorgevoerd.

Vorig jaar bleef de Piraña zo'n acht maanden dicht voor een 8 miljoen euro kostende renovatie, die van november tot eind juni duurde. Toen werden decoraties vernieuwd en effecten toegevoegd. Dit keer was vooral sprake van technisch onderhoud.



Vliegende Hollander

Een andere waterbaan in de Efteling gaat pas volgende maand weer open: De Vliegende Hollander is naar verwachting weer operationeel vanaf vrijdag 18 april. Daar worden de liftscène en de uitgang vernieuwd. Waterspeeltuin Archipel heropent komend weekend.