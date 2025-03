Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park opent interactieve darkride, maar attractie is nog lang niet af

Europa-Park heeft dit weekend een nieuwe attractie geopend, maar de beleving is nog verre van af. Het Duitse pretpark presenteerde zaterdag de interactieve darkride Ed & Edda Grand Prix Edventure aan het grote publiek. De attractie wordt geplaagd door technische storingen: de techniek hapert voortdurend.

Bezoekers dragen 3D-brillen en nemen plaats in karretjes die al draaiend langs kale schermen rijden. Daar kan met een laserpistool geschoten worden op filmbeelden. Het is de vraag waarom Europa-Park al mensen toelaat: er zijn aan de lopende band problemen met de video's, de geluiden en de interactiviteit.

Video's lopen vast, geluidseffecten werken niet, muziek is niet synchroon, er verschijnen broncodes op de schermen en beelden zijn van tijd tot tijd extreem schokkerig. Ed & Edda Grand Prix Edventure is een attractie van het type gameplay theater, gebouwd door huisleverancier Mack Rides. Het thema werd gebaseerd op een nog te verschijnen bioscoopfilm.



Animatronic

In totaal telt de darkride achttien gondels en tien verschillende scènes. Tijdens de finale verschijnt een animatronic van mascotte Edda Euromausi. "Dankzij state-of-the-art multimedia-toepassingen, gedetailleerde thematisering en dynamische animaties worden bezoekers ondergedompeld in de wereld van Ed en Edda", zegt Europa-Park er zelf over.











Bij de ingang worden bezoekers gewaarschuwd voor de technische issues: er is sprake van een testfase. "Wees één van de eerste gasten om ons nieuwe gameplay theater te testen", valt te lezen op een bord. "Alvast excuses van Ed en Edda en de raceteam voor eventuele technische glitches die kunnen optreden."



Tweede exemplaar

Mack Rides heeft al een tweede exemplaar van het gameplay theater verkocht, bedoeld voor Paultons Park in Engeland. Ghostly Manor, zoals de attractie daar heet, opent naar verwachting op zaterdag 17 mei.