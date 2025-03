Attractiepark Kabelbaan Valkenburg

Kabelbaan en rodelbaan Valkenburg voorlopig dicht na instorten tientallen meters hoge toren

Het instorten van een monumentale toren in Valkenburg heeft ook gevolgen voor enkele attracties. De 30 meter hoge Wilhelminatoren - een rijksmonument uit 1906 - is vanochtend rond 05.30 onverwachts in elkaar gestort. Daarbij vielen voor zover bekend geen gewonden. Een omliggend pretpark blijft tot nader order dicht.

Het gaat om Attractiepark Kabelbaan Valkenburg, dat onder meer een kabelbaan en een dubbele rodelbaan huisvest. Verder zijn er een minigolfbaan, een bandenbaan, een nettenparcours, een lasergame, een tokkelbaan en een curlingbaan te vinden. Voorlopig is het terrein niet toegankelijk voor bezoekers.

De bewuste toren was al gesloten in verband met onderhoud, al waren de werkzaamheden nog niet begonnen. Nu is het hele park buiten bedrijf. "Gesloten wegens omstandigheden", valt te lezen op Facebook. Voor meer informatie worden geïnteresseerden doorverwezen naar de Zuid-Limburgse gemeente.



Klap

Burgemeester Daan Prevoo noemt het incident "ongelofelijk" en "een klap voor alle Valkenburgers". "Iedereen vraagt natuurlijk hoe dat heeft kunnen gebeuren. Dat is een vraag waarop nog geen antwoord is. Alle deskundigen die daar mogelijk een antwoord op kunnen geven, zijn inmiddels aan het werk om de oorzaak te achterhalen."



De Wilhelminatoren was "een icoon voor de stad", aldus Prevoo. "Wat de Eiffeltoren is voor Parijs, is de Wilhelminatoren voor Valkenburg. Althans, zo voelt dat voor onze inwoners." Alle wegen rond het park zijn afgesloten. Ook de Fluweelengrot en de Gemeentegrot zijn dicht.