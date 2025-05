AquaZoo Leeuwarden

Zand & Zoo: dierentuin vol met indrukwekkende zandsculpturen

Een dierentuin in Friesland staat de komende tijd in het teken van gedetailleerde zandsculpturen. Bezoekers van AquaZoo Leeuwarden kunnen zich vergapen aan indrukwekkende kunstwerken gemaakt van zand, onder de noemer Zand & Zoo. De levensgrote sculpturen beelden talloze diersoorten uit.

Ze zijn verspreid over het dierenpark. Het bouwen ervan duurde ongeveer tien dagen. Kinderen kunnen ook zelf met zand aan de slag in een grote zandbak. Verder wordt gezorgd voor een speurtocht.

Voor een laatste sculptuur is een wedstrijd in het leven geroepen: bezoekers mogen vóór 31 mei zelf een ontwerp maken van een zandcreatie. Begin juni wordt de winnaar gekozen. Vervolgens komt het winnende ontwerp in het weekend van 14 en 15 juni daadwerkelijk tot leven, onder de ogen van bezoekers.



GaiaZoo

Er is geen einddatum gecommuniceerd. AquaZoo organiseert Zand & Zoo voor het eerst. In 2022 was de Limburgse dierentuin GaiaZoo al het toneel van een zandsculpturenfestival, onder de naam Zoo van Zand.