Foto's: Disney werkt aan modellen voor nieuwe Lion King-attractie in Disneyland Paris

In Amerika wordt gewerkt aan de nieuwe Lion King-attractie voor Disneyland Paris. Bij Walt Disney Imagineering in Californië staat schaalmodellen klaar van de nieuwe bootjesdarkride. Beelden van de maquettes kwamen voorbij in een reportage op het YouTube-kanaal CrunchLabs.

De videomakers brachten onlangs een bezoek aan de werkplaatsen waar Disney-creatievelingen bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe belevingen. Eén daarvan is de Lion King-waterbaan die afgelopen zomer werd aangekondigd voor het Walt Disney Studios Park in Parijs.

Dankzij de video zien we voor het eerst beelden van het toekomstige ritverloop van de nog naamloze Lion King-toevoeging. De getoonde decors bestaan voornamelijk uit rotspartijen, boomstammen en beplanting, tegen een achterwand. Hier en daar staat een grijs figuurtje.



Ooghoogte

Disney gebruikt een klein wagentje met een camera om op ooghoogte door de scènes te navigeren. Zo kunnen ontwerpers nu al ervaren wat bezoekers uiteindelijk zullen zien wanneer ze in een bootje stappen en door de vaargeul glijden. Tot nu toe kwamen alleen beelden van het exterieur naar buiten. Voor de Lion King-attractie is nog geen openingsjaar bekend.



De bouw is in ieder geval nog niet begonnen. In het Walt Disney Studios Park van Disneyland Paris wordt nu nog gebouwd aan een Frozen-themagebied en een promenade richting een groot meer met tuinen, een restaurant en een Tangled-carrousel. Vanaf 2026 heet het park Disney Adventure Word.