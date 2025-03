Efteling

Bijzonder Efteling-item op Marktplaats: uitnodiging voor opening Spookslot

Op veilingsite Marktplaats wordt een zeldzaam Efteling-item aangeboden: een originele uitnodiging voor de opening van het verdwenen Spookslot. De openingsceremonie voor de legendarische Efteling-attractie vond plaats op 10 mei 1978, een dag later mochten medewerkers een kijkje komen nemen.

Een anonieme Marktplaats-gebruiker uit Kaatsheuvel zegt een uitnodiging voor de personeelsopening in handen te hebben. Op de voorzijde prijkt een foto van het vervallen spookkasteel, dat tot het najaar van 2022 in het sprookjespark stond.

"Het bestuur en de direktie van Stichting Natuurpark De Efteling hebben de eer U hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van een feestelijke personeelsavond op donderdag 11 mei a.s. om 20.00 uur in het Café-Restaurant", valt te lezen op de 47 jaar oude kaart.



Hoogste bod

"Deze avond wordt U aangeboden ter gelegenheid van de officiële in gebruikstelling van onze zilveren jubileumattraktie: Het Efteling Spookslot." Er is de afgelopen dagen al tientallen keren op geboden door Efteling-liefhebbers. Tot nu toe bedraagt het hoogste bod 227,50 euro.