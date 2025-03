Efteling

Oeps: Efteling-bus mist afslag en belandt in de greppel

Een Efteling-bus is vanavond vast komen te zitten in een greppel. Dat gebeurde in de buurt van de parkeerterreinen van het attractiepark, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Foto's van voorbijgangers laten zien hoe het linkerachterwiel van het voertuig boven een sloot hangt.

Er was geen beweging meer in te krijgen. Volgens de voorlichtster zaten er tijdens het voorval geen passagiers in de bus. De chauffeur had een afslag gemist. Vervolgens probeerde de bestuurder de bus te keren.

Dat liep dus niet zoals gehoopt. Volgens de Efteling leidde het incident verder niet tot verkeershinder. "Het heeft geen effect gehad op de uitstroom voor onze gasten." De Efteling bleef vandaag geopend tot 19.00 uur. Er vond een evenement plaats van de Nationale Postcode Loterij.