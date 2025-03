Disneyland Paris

Video: entertainer Disneyland Paris wandelt vanuit nachtclub rechtstreeks het park in

Hoe ziet het leven van een entertainer in Disneyland Paris eruit? Op TikTok doet een Amerikaanse vrouw een boekje open over haar carrière in Parijs. In een filmpje is te zien hoe ze 's ochtends vroeg door Disneyland loopt, terwijl ze drie kwartier eerder nog uit haar dak ging in een nachtclub.

"Het vinden van de balans tussen werk en privéleven terwijl je in Parijs woont", staat bij de video. De vrouw, die zichzelf Kirgurl noemt, wisselt beelden van de hippe discotheek Pachamama Paris af met een ochtendwandeling door het Disneyland Park.

Ze arriveerde daar naar eigen zeggen om 07.00 uur omdat ze mee moet doen in de parade: ze speelt de rol van prinses Belle. Het feestbeest heeft ogenschijnlijk een kater. "Waarom staat de muziek zo hard?", verschijnt in beeld. "Het wordt alleen maar harder."



Onbeschoft

Vervolgens laat de tiktokker zien dat ze 45 minuten geleden nog met haar vriendinnen stond te dansen in de club. In andere filmpjes vertelt de Amerikaanse dat ze erg moest wennen aan de Franse cultuur, omdat Fransen behoorlijk onbeschoft kunnen zijn. Ze zegt ook gek te worden van Franse mannen.