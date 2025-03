Alton Towers Resort

Drama bij opening nieuwe attractie: rioolwater komt naar boven, bezoekers weggestuurd

De openingsdag van een nieuwe attractie in het Engelse pretpark Alton Towers is uitgelopen op een drama. Het attractiepark presenteerde vandaag de thrillride Toxicator aan het grote publiek, een suspended top spin. In de namiddag ging de attractie dicht vanwege problemen met het riool.

Door een overstroming bij een afvoer van een nabijgelegen toilet kwam in het gebied rioolwater naar boven. Bezoekers werden in de tunnel onder de attractie geconfronteerd met een smerige drab. Daarop hebben medewerkers de omgeving afgezet en het publiek weggestuurd.

Een deel van parkdeel Forbidden Valley is niet meer toegankelijk. Vermoedelijk werd het probleem veroorzaakt door een gebarsten leiding. Ironisch genoeg hangt er een bordje met de tekst "splash zone" op de plek waar het rioolwater terechtkwam.



Giftige vloeistoffen

Toxicator zal vandaag niet meer opengaan. Op social media is het park het mikpunt van spot. Veel pretparkfans vragen zich af of men het thema van de attractie - giftige vloeistoffen - niet iets te letterlijk heeft genomen.



Alton Towers heeft een bedenkelijke reputatie als het gaat om de beschikbaarheid van rides: storingen en sluitingen zijn er schering en inslag. Ook in de rest van het park moesten vandaag veelvuldig attracties gesloten worden door technische problemen.