Parc Astérix Paris

Nieuwe treinen voor één van de meest pijnlijke achtbanen in Europa

Wordt de beruchte achtbaan Goudurix in Parc Astérix minder pijnlijk? Het Franse attractiepark heeft geïnvesteerd in nieuwe treinen voor de oncomfortabele rollercoaster. Vanaf aankomend seizoen nemen bezoekers plaats in nieuwe karretjes van het type MK1212, afkomstig van de Nederlandse fabrikant Vekoma.

Ze zijn vergelijkbaar met de treinen van bijvoorbeeld de Python in de Efteling, Speed of Sound in Walibi Holland en Hyperspace Mountain in Disneyland Paris. "Nee, je droomt niet: er rijden nieuwe treinen bij Goudurix!", meldt Parc Astérix bij beelden op Instagram.

Niet alle onderdelen van de treinen werden vervangen. Het betreft louter de bovenkant: de onderstellen bleven gelijk. Er hebben al testritten met dummy's plaatsgevonden. Goudurix, geopend in 1989, is 950 meter lang en 36 meter hoog. De attractie telt maar liefst zeven inversies. Bij de opening had het pretpark daarmee een Europees record in handen.



Tweede leven

Fans klagen al jaren dat de achtbaan bijzonder onaangenaam en ruw is. Parc Astérix kiest er voorlopig dus niet voor om afscheid te nemen van de klassieker: Goudurix krijgt na 36 jaar een tweede leven. De coaster ligt in themagebied Les Vikings. Het is de bedoeling om dat parkdeel tussen 2028 en 2031 op de schop te nemen, bleek eerder uit een milieurapport.