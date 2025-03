Attractiepark Rotterdam

Gemeente overweegt Attractiepark Rotterdam in 2030 alweer te sluiten

2025 is het jaar van de waarheid voor Hennie van der Most en zijn Attractiepark Rotterdam. Als het nieuwe pretpark in Rotterdam-Zuid dit jaar niet opengaat, zal de gemeente de erfpacht niet verlengen. Het zou betekenen dat de poorten enkele jaren na de opening alweer moeten sluiten.

Het geduld van de Rotterdamse gemeenteraad is al geruime tijd op. Nadat de opening al talloze keren werd uitgesteld - voor het laatst afgelopen maand - willen meerdere partijen dat de stekker zo snel mogelijk uit het project wordt getrokken. Juridisch gezien is dat voorlopig echter geen optie, omdat Van der Most het terrein mag pachten tot 2030.

Hij hoopt uiteraard op een verlening ná 2030. De initiatiefnemer stak vele miljoenen euro's in het park. Als over vijf jaar alweer het doek valt voor de bestemming, kunnen die investeringen nooit terugverdiend worden. Een gigantische financiële strop is het gevolg.



Twee harde voorwaarden

Toch ligt dat scenario nu op tafel bij wethouder Chantal Zeegers. Zij belooft dat de erfpacht alleen verlengd zal worden als Van der Most voldoet aan twee harde voorwaarden: het park moet in 2025 opengaan - eventueel in fases - én uit een onafhankelijk onderzoek moet blijken dat er sprake is van een solide businesscase.



Het onderzoek is naar verwachting in juli af. Zeegers benadrukt dat de gemeente het niet zal accepteren als Van der Most dit jaar slechts heel even opengaat, als een trucje om een verlenging af te dwingen. Ze eist een "duurzaam verdienmodel" en een "exploitabel speelpark".



Geloven in sprookjes

Mocht Attractiepark Rotterdam niet open zijn in 2025, dan wil de wethouder begin 2026 gaan kijken naar alternatieven voor de locatie. Voor de meeste raadsleden kan Van der Most niet snel genoeg vertrekken. "Sommige mensen blijven geloven in sprookjes", zegt Theo Coskun van de SP over het project.



"De conclusie is: het was niks, het wordt niks, jammer dan voor meneer Van der Most en zijn attractiepark. De draaimolen draait, maar er zit niks in. Er draait gebakken lucht." Met Van der Most is het elk jaar hetzelfde liedje, concludeert D66'er Tim de Haan: de ondernemer zeurt dat de overheid hem dwarszit, laat wat proefballonnetjes op en stelt de opening uit.



Geen idee

Ook Astrid Kockelkoren van GroenLinks heeft weinig vertrouwen meer in een goede afloop. "Bij mij rijst het beeld op van een ondernemer die met een soort houtje-touwtje-activiteiten probeert een attractiepark neer te zetten." Kockelkoren denkt dat het simpelweg niet meer gaat lukken. "Elke keer krijgen we alleen maar bericht over uitstel, terwijl ik geen idee heb wat daar gebeurt."



Thomas Roskam van Leefbaar Rotterdam noemt de beoogde trekpleister inmiddels "het park van gebroken beloftes". Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren is nog scherper in zijn bewoordingen. "Wie wil er nou een attractiepark op die plek? Ik heb het altijd al een ontzettend dom idee gevonden, ik vind het nog steeds een stom idee."



Flauwekulverhalen

Volgens de politicus heeft Rotterdam-Zuid helemaal geen behoefte aan "zo'n houtje-touwtje-attractiepark met allemaal flauwekulverhalen". "We zitten nu al tien jaar op dit idiote idee te wachten." Hennie van der Most werkte de afgelopen maanden toe naar een opening op 23 maart. Die datum wordt dus wederom niet gehaald. Er is nog geen nieuwe streefdatum gecommuniceerd.