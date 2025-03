Phantasialand

Pretpark in Dubai gebruikt Phantasialand-muziek in reclame: componist verbaasd

Wat doet muziek uit Phantasialand in een commercial voor een attractiepark in Dubai? Dat vragen pretparkfans zich af na het zien van een filmpje op de officiële Instagram-, Facebook- en TikTok-accounts van Motiongate Dubai. Het bekende pretpark in de Verenigde Arabische Emiraten wordt gepromoot met beelden van verschillende achtbanen.

Op de achtergrond klikt een bekend deuntje. Fans herkennen de melodie van flying coaster F.L.Y. uit Phantasialand. Die muziek werd special voor het Duitse pretpark gecomponeerd door Andreas Kübler, destijds werkzaam voor de firma IMAscore.

Op de video kwamen al tientallen reacties van personen die Motiongate wijzen op de merkwaardige muziekkeuze. Ook componist Kübler heeft gereageerd. "Ik kan me niet herinneren dat ik jullie ooit de muziekrechten van F.L.Y. heb gegeven", schrijft hij cynisch.



How to Train Your Dragon

Ondanks de commentaren is de reclame nog niet verwijderd: de beelden staan al twee dagen online. Motiongate heeft niet op de ophef gereageerd. Het park, geopend in 2016, staat in het teken van filmmerken als Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon, Ghostbusters, The Green Hornet, The Hunger Games, Now You See Me en John Wick.