Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland: komische avondshow met Gert Verhulst en James Cooke krijgt een vervolg

Gert Verhulst en James Cooke staan komende zomer opnieuw op het podium in Plopsaland De Panne. De Gert & James ZomerRevue, die in 2024 voor het eerst te zien was in Plopsa's Studio 100 Theater, krijgt vanaf vrijdag 13 juli 2025 een vervolg. Er wordt wel een andere titel geïntroduceerd.

De humoristische avondshow met de bekende Belgen heet dit keer De Gert & James Zomershow: Beste Vrienden. Men omschrijft de productie als "de ultieme mix van humor, livemuziek en vriendschap in een wervelend spektakel".

Voor de avondvullende voorstelling moeten aparte tickets aangeschaft worden. Die zijn vanaf vandaag online verkrijgbaar voor 39 tot 65 euro per persoon, afhankelijk van de plekken. Voor vip-kaarten, inclusief champagne en een driegangendiner, moet 165 euro afgerekend worden.



Jan Smit

Op dit moment staan vijf shows op de kalender. Bij succes kunnen meer voorstellingen toegevoegd worden. Speciaal voor de Zomershow brengt het duo later dit jaar een zomersingle uit, in samenwerking met Jan Smit.