Alton Towers Resort

Engels pretpark verhoogt parkeerkosten met 70 procent in twee jaar tijd

Het Engelse pretpark Alton Towers wil meer verdienen aan parkeren. De parkeertarieven van het attractiepark zijn in twee jaar tijd met maar liefst 70 procent gestegen. In 2023 betaalden bezoekers nog 7 pond voor een parkeerplek, zo'n 8,50 euro.

Vorig jaar werd de prijs van een parkeerticket verhoogd naar 10 pond, bijna 12 euro. Dit seizoen vraagt Alton Towers er 12 pond voor, ruim 14 euro. Vanaf het reguliere parkeerterrein moeten bezoekers ongeveer 25 minuten lopen naar de entree van het park.

Wie daar geen zin in heeft, kan kiezen voor Express Parking. Die parkeerplaats bevindt zich op enkele minuten loopafstand van de ingang. Een vip-parkeerplek kost 20 pond per wagen, circa 24 euro.



Attractieaanbod

Alton Towers nam dit weekend een nieuwe attractie in gebruik, maar het attractieaanbod is geslonken: drie bestaande attracties gaan niet meer open. Het betreft schommelschip The Blade, carrousel Flavio's Fabulous Fandango en The Alton Towers Dungeon.