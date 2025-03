Disneyland Paris

Nieuw in Disneyland Paris: maak je eigen naamkaartje

Altijd al gedroomd van een carrière bij Disney? In Disneyland Paris zijn nu gepersonaliseerde naamkaartjes te koop, vergelijkbaar met de bekende personeelsbadges die cast members moeten dragen. Voor 15 euro kunnen bezoekers een eigen naamtag in Disneyland-stijl mee naar huis nemen.

De souvenirbadges zijn iets groter dan de reguliere naamplaatjes voor medewerkers. Ze worden verkocht in Disney Style, één van de nieuwe winkels in uitgaansgebied Disney Village. Daar is een speciale hoek ingericht voor het customizen van souvenirs.

Bovenaan de plaatjes prijkt het logo van het Disney-resort, aan de onderkant is een tekening van Disney-figuren Mickey Mouse, Minnie Mouse, Goofy, Pluto, Donald Duck en Katrien Duck zichtbaar. "Là Où Les Rêves Deviennent Réalité", staat erbij, oftewel: waar dromen werkelijkheid worden.



Rugzakken

Naast de reguliere variant van 15 euro bestaat er nog een grotere optie van 25 euro, bedoeld als decorstuk. Daarnaast kunnen bezoekers in de shop rugzakken, kleding en knuffels en laten personaliseren.