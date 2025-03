Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park bevestigt: oude achtbaan wordt op termijn vervangen

Een oude achtbaan in Europa-Park zal binnen afzienbare tijd vervangen worden. Dat heeft het Duitse pretpark nu officieel bevestigd. Looopings kon in 2023 al melden dat spinning coaster Euro-Mir op de nominatielijst staat om weg te halen. Tot nu toe wilde het management weinig over het project kwijt.

Deze week liet parkeigenaar Roland Mack los dat het einde van de levensduur van Euro-Mir inderdaad in zicht is gekomen. Het is de bedoeling om op de plek van de klassieke achtbaan een nieuwe rollercoaster neer te zetten. Dat gaat echter nog wel even duren.

Een woordvoerder van Europa-Park vult aan dat de vervanging nog even op zich laat wachten. "Op middellange termijn zijn er geen wijzigingen gepland voor Euro-Mir", luidt de uitleg. "Er is echter sprake van aanzienlijke technologische vooruitgang in de achtbaansector. Rekening houdend met deze ontwikkeling zijn wij van plan om binnen enkele jaren een nieuwe attractie te presenteren."



Politieke onrust

In 2025 kunnen bezoekers dus nog gewoon ritjes maken in de bestaande Euro-Mir. De spinning coaster van zusterbedrijf Mack Rides, geopend in 1997, is onderdeel van een Russisch themagebied. Europa-Park heeft al meermaals aangegeven dat men de politieke onrust rond Rusland niet wil aangrijpen om het thema aan te passen of weg te halen.



De 28 meter hoge achtbaan bestaat uit een spiraallift in een grote spiegeltoren, gevolgd door scherpe bochten en afdalingen met een topsnelheid van 80 kilometer per uur. Tijdens de rit draaien de karretjes. De Russische technosoundtrack heeft een cultstatus onder fans. Vorig jaar doken nog per ongeluk tekeningen op van een nieuwe versie van Euro-Mir, afkomstig van een oud-ontwerper.