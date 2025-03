Efteling

Zeldzaam incident bij Efteling-achtbaan Vogel Rok: trein rolt halverwege de rit terug

Efteling-bezoekers hebben woensdagavond iets merkwaardigs meegemaakt bij de overdekte achtbaan Vogel Rok. Een trein van de bekende rollercoaster had te weinig snelheid om de remmen halverwege de baan te bereiken. Daardoor rolde de trein achterwaarts terug.

Uiteindelijk kwamen passagiers in een lastige positie stil te staan: de trein stond vast in een schuine bocht. Daar volgde uiteindelijk een evacuatie door bedrijfshulpverleners van de Efteling. Het voorval nam ongeveer drie kwartier in beslag, schrijft een aanwezige in een inmiddels verwijderd Facebook-bericht.

Daar verschenen ook foto's van het zeldzame fenomeen. Halverwege de baan bevindt zich een grote slangenkop waar treinen normaal gesproken doorheen razen. "Rijden we plots achteruit voordat we de slang in reden", aldus de ooggetuige.



Achter de schermen

"Daarna 30 tot 45 minuten vast gezeten met een hellingshoek van bijna 90 graden." De bezoeker geeft aan "goed geholpen" te zijn na de zogeheten rollback. "En gelukkig niet op een hogere plek stil komen te staan. Ook leuk om eens achter de schermen te kijken.



De zogeheten rollback werd veroorzaakt door een kapot wiel, vertelt een Efteling-voorlichtster aan Looopings. "Iedereen is vervolgens veilig uit de trein geholpen, dus de veiligheid is nooit in gevaar geweest", meldt de woordvoerster. Na het verhelpen van het probleem kon Vogel Rok donderdagochtend heropend worden.