Foodinfluencer vindt Efteling-snacks tegenvallen: 'Gemiste kans'

Een bekende Nederlandse foodinfluencer is niet te spreken over het snackaanbod van de Efteling. Eke Bosman, beter bekend als de Snackspert, heeft er zijn beroep van gemaakt om snacks te recenseren. Dat deed hij onlangs tijdens een dagje Efteling, maar het aanbod viel nogal tegen.

Een worstenbroodje ("zeer degelijk") en een broodje gehaktbal ("niet verkeerd") gingen erin als zoete koek, maar daarna stapelden de teleurstellingen zich op. "Love de Efteling als pretpark, maar qua eten mag het niveau wat mij betreft een stuk hoger", schrijft Bosman bij een Instagram-filmpje van zijn ervaringen.

Zo bleek het Broodje Unox met chili cheese niet pittig. "Die kaassaus is ook veel te chemisch. Nee, ik vind deze niet lekker." Vervolgens probeerde de kenner de grillburger Ratjetoe bij De Likkebaerd naast de Python. Die zag er "verschrikkelijk droog uit".



Te zuur

"De burger is op zich prima gebakken, maar ik vind hem echt veel te zuur en dat broodje is veel te droog. Dat kan veel beter." En een simpel frietje dan? De Efteling blijkt frietsaus van Remia te serveren. Daarmee slaat het park de plank volledig mis, vindt Bosman.



Al met al ziet hij het snackaanbod als een "gemiste kans" met "te weinig unieke hartige snacks". De influencer, die 164.000 Instagram-volgers heeft, hoopt naar eigen zeggen dat de Efteling in de toekomst een voorbeeld neemt aan Tokyo Disney. Daar vielen de lekkernijen wel in de smaak.



Notenallergie

In de commentaren bij de video laten Efteling-fans in groten getale weten dat de Snackspert veel noemenswaardige hapjes gemist heeft, zoals de plaatpizza bij Bäckerei Krümel, de döner bij De Brutale Aap, de kipkluifjes en uienringen bij Frau Boltes Küche, de loaded fries bij de Smulpaap en de tosti met geitenkaas bij In de Gelaarsde Kat. Bosman, die vanwege een notenallergie uit voorzorg geen zoetigheden eet, belooft er volgende keer op te letten.