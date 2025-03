Parc Astérix Paris

Parc Astérix presenteert Egyptisch themarestaurant in 2025

Parc Astérix opent dit jaar een nieuwe eetgelegenheid in Egyptische sferen. Bezoekers van het Franse pretpark kunnen aankomend seizoen terecht bij fastfoodrestaurant Les Fastes du Nil, gelegen in de Egyptische themazone. Digitale ontwerpen laten zien hoe de toevoeging eruit komt te zien.

"Deze hotspot serveert verschillende soorten burgers en wraps met Egyptische smaken, een keuken die de liefhebbers van authentieke en tegelijk verrassende gerechten zal kunnen bekoren", laat het attractiepark weten.

Het menu bestaat onder meer uit merguezburgers en desserts met oranjebloesem en pistache. Er is een achtergrondverhaal aan gekoppeld over "de nationale voorproever van Egypte", die ervaring opdeed bij koningin Cleopatra.



Broodjeszaak

Vorig jaar werd het parkdeel al uitgebreid met een 50 meter hoge zweefmolen en het horecapunt P'Oz Kebab. In 2025 volgt de tweede fase van het project, op de voormalige locatie van broodjeszaak La Guinguette.



De zweefmolen ernaast krijgt een nieuw thema, in dezelfde stijl. Even verderop verrijst de spinning coaster Cétautomatix. De nieuwe achtbaan van fabrikant Gerstlauer moet in mei af zijn.