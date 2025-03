Walibi Holland

Bijzondere vacature: word de stem van de pratende fontein in Walibi Holland

Walibi Holland zoekt een nieuwe stem voor bekende pratende fontein. In het pretpark is al jaren een interactief waterspuitend beeld te vinden dat op komische wijze kletst met voorbijgangers. Nu zoekt men naar een entertainer die de stem van de fontein wil verzorgen.

Er is een "comedytalent" voor nodig, staat in de bijzondere vacature. "Ben jij grappig, snel, ad rem en weet jij de grenzen op te zoeken bij onze gasten? Dan hebben wij de perfecte job voor jou!"

De stemacteur bevindt zich in een hok elders in het park. "Door middel van verborgen camera's en microfoons kan jij via deze fontein gesprekken voeren met onze gasten." De fontein kent vele karakters en er is geen vast script.



Belediging

"Wij vragen jou om zelf met creatieve input te komen, uiteraard binnen de gestelde kaders." Het is daarbij belangrijk om de grens tussen een grap en een belediging te kennen, benadrukt Walibi.



Een fontein moet minimaal 18 jaar oud zijn en duidelijk en goed verstaanbaar Nederlands spreken, zonder accent. Werktijden zijn afhankelijk van de openingstijden van het park. Solliciteren kan via walibiholland.recruitee.com. Na een voorselectie volgt een auditie.