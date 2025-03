Efteling

Efteling doopt 2025 om tot jaar van het afval: 'Extra aandacht' voor afvalbeleid

2025 is het jaar van het afval voor de Efteling. Het Kaatsheuvelse attractiepark wil het afvalbeleid dit jaar in de schijnwerpers zetten. Dat heeft Efteling-directeur Fons Jurgens laten weten in een bericht op LinkedIn over statiegeld. Hij meldt trots dat er sinds 2021 al 377.262 euro opgehaald is voor het goede doel dankzij Efteling-bezoekers die hun statiegeld doneren.

"Het inleveren van blikjes en petflessen draagt ook bij aan ons doel om in 2030 geen restafval meer te hebben", legt Jurgens uit. "Het jaar 2025 hebben we intern omgedoopt tot het themajaar afval. Het hele jaar besteden we extra aandacht aan onze doelen en het beleid omtrent afval."

Bij het coördineren van afvalstromen is een belangrijke rol weggelegd voor vijf statiegeldautomaten. Die bevinden zich bij het Fabula Restaurant, Frau Boltes Küche, de Game Gallery, Toko Pagode en Het Witte Paard. "Binnenkort komen daar nog eens twee nieuwe automaten bij", belooft Jurgens.



Extra inleverpunt

Vorig jaar experimenteerde de Efteling nog met meer afvalscheiding. Toen werd enkele weken gewerkt met drie verschillende vuilnisbakken naast elkaar. Naast twee bestaande bakken voor restafval en drankverpakkingen kwam er een extra inleverpunt voor plastic en drankkartons.



Verder droomt de Efteling van thematische manieren om afval te verwerken, bijvoorbeeld door een Holle Bolle Gijs te ontwikkelen die ook statiegeld kan teruggeven. Efteling-horecamanager Dennis Krijgh vertelde vorig jaar nog dat varianten op Holle Bolle Gijs de huidige kale recycleautomaten kunnen vervangen.