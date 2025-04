Efteling

Nieuwe tentoonstelling in Anton Pieck Museum draait om Efteling-figuur Langnek

Het Anton Pieck Museum in de Gelderse stad Hattem zet opnieuw een Efteling-sprookje in de schijnwerpers. Na tijdelijke exposities over Roodkapje, Hans en Grietje en De Wolf en de Zeven Geitjes is het nu de beurt aan De Zes Dienaren, het verhaal van Langnek. De tentoonstelling is te zien vanaf zaterdag 19 april.

Het sprookje van De Zes Dienaren gaat over een prins die zes personen met zeer bijzondere eigenschappen inhuurt in een zoektocht naar een verstopte prinses. Eén van de dienaren, Langnek, kan zijn nek zó lang uitrekken dat hij alles kan zien wat er op de wereld gebeurt.

De andere figuren heten Putoor, Koukleum, Heuvelbuik, Kogeloog en Springkuit. Langnek trok na afloop naar de Efteling, naar eigen zeggen omdat hij daar nooit uitgekeken raakt. Daar zit hij al sinds 1952, het openingsjaar van het Sprookjesbos.



Buste

In 1954 werd even verderop een buste van Kogeloog toegevoegd. Minder dan tien jaar later verdween dat beeld weer. Een verwijzing naar het personage vinden we nog steeds in het park: het verkooppunt tegenover Langnek draagt de naam Kogeloog.



Het Anton Pieck Museum toont binnenkort zowel technische tekeningen als achttien originele ontwerpen, afkomstig uit het Efteling-archief. "Bezoekers zien hoe het uiterlijk van Langnek zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld, van het eerste ontwerp door Anton Pieck tot de veranderingen door zijn opvolger Ton van de Ven", laat het museum weten.