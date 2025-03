Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Influencer beschuldigt Blijdorp van verwaarlozing dieren: 'Duister geheim'

Een influencer beschuldigt de Rotterdamse dierentuin Blijdorp van het verwaarlozen van een groep dieren. In een video op TikTok, Instagram en YouTube beweert Ruben Vermeule dat hij een "duister geheim" over Diergaarde Blijdorp onthult. Het dierenpark ontkent de aantijgingen in een reactie.

Vermeule, die zichzelf "Freek Vonk 2.0" noemt, is actief onder de nickname Eendierofzo. Hij zegt veel ervaring te hebben met het houden van vissen. Na een bezoek aan Blijdorp concludeert de videomaker dat "één groep dieren constant verwaarloosd wordt". "En het is niet het dier wat jij denkt."

Bij de koeneusroggen ziet Vermeule beschadigingen op de neuzen. Hij denkt dat dit komt door de vorm van het bassin. "Er is altijd één regel met het houden van haaien en dit soort zwemmende roggen: je maakt het aquarium rond." Blijdorp koos voor een rechthoek. Dat leidt tot verwondingen, aldus de zelfbenoemde kenner.



Niet nodig

Hij roept op om Blijdorp te taggen, "zodat we wat kunnen veranderen". Inmiddels heeft de dierentuin van zich laten horen. "Ons koeneusroggenbassin is juist zo ontworpen dat de dieren lange slagen kunnen maken en in een soort glijvlucht kunnen zwemmen", luidt de uitleg. "Omdat ze zo veel ruimte hebben, is een rond aquarium hier niet nodig."



Achter de schermen beschikt Blijdorp wel over ronde bassins, bijvoorbeeld voor jonge roggen. "Wat je in de video ziet is een oud litteken. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan zijn doordat een rog tijdens het paren per ongeluk tegen de achterwand is gekomen. We houden het welzijn van onze koeneusroggen uiteraard in de gaten."