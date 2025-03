Efteling

Actrice uit Efteling-serie onthult geheim: 'Ik heb iets heel doms gedaan'

De hoofdrolspeelster van een Efteling-kinderserie onthult een geheim in een video op social media. Actrice en model Sietske van Peursem was in 2013 en 2014 te zien in de tv-show Het Mysterie Van... op RTL 8. Ze speelde een medewerkster van het Efteling Museum die via een spiegel terechtkwam in een magische wereld.

"Ik heb iets heel doms gedaan", zegt Van Peursem in een filmpje op TikTok en Instagram. Er werd destijds gefilmd op verschillende plekken in het attractiepark, waaronder het kasteel van Doornroosje. Daar zag de blondine drie bordjes staan. "Ze staan alle drie een beetje scheef. En ja, daar hou ik niet zo van. Ik hou van alles recht."

Tijdens het wachten besloot de actrice om de decorstukken recht te zetten. "Ik denk: nou ja, ik ben toch even aan het wachten, ik zet die bordjes eventjes netjes recht." Een doodzonde, ontdekte ze achteraf. "Daarna kregen we een mooie uitleg dat Anton Pieck alles zo had bedacht. Dat alles een klein beetje scheef stond en niks helemaal recht stond. En ik dacht: oh-oh..."



Nog niet gevonden

Teruggaan naar het kasteel was geen optie meer. "Want inmiddels hadden we dat alweer afgesloten. Dat heeft jaren recht gestaan." Bij een recente opknapbeurt werd het euvel opgelost en zijn de bordjes rechtgezet, weet Van Peursem. "Maar ik heb dus daarna nog iets rechtgezet, voordat ik wist dat alles scheef moest staan. En dat hebben ze dus nog niet gevonden."



Via TikTok werd de video al meer dan 170.000 keer bekeken. "Efteling-geheim onthuld", schreef de actrice bij de beelden. "Heb ik weer! Sorry Efteling!"



Duinrell

Het Mysterie Van... werd na twee seizoenen van de buis gehaald vanwege tegenvallende kijkcijfers. De spiegel uit de serie staat vandaag de dag nog steeds in het Efteling Museum. Van Peursem speelt tegenwoordig in filmpjes op de socialmedia-kanalen van concurrent Duinrell.