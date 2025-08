Landgoed Nienoord

Uit de as herrezen: nieuwe speelhal in Gronings pretpark na verwoestende brand

FOTO'S Bezoekers van een pretpark in Groningen kunnen weer naar hartelust spelen in een speelhal. Het overdekte speelparadijs van Landgoed Nienoord ging in mei vorig jaar volledig in vlammen op. Ruim een jaar later is er een gloednieuwe locatie, vormgegeven als een Amerikaanse schuur.

Ten opzichte van het originele bouwwerk zijn er enkele upgrades doorgevoerd. Zo kwamen er trampolines en een stormbaan. De hal van 1400 vierkante meter kan bovendien het hele jaar open, dus ook in de winter. Nienoord zal voor het eerst 's winters toegankelijk zijn, in de weekenden.

De speelhal bevindt zich tussen de Tractorbaan en de Ooievaarsstee, een speelgedeelte voor peuters. In maart werd het startsein voor de bouw gegeven. Vijf maanden later kan het park het eindresultaat presenteren. De eerste vijfhonderd kinderen ontvangen een goodiebag.