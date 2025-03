Walibi Belgium

Walibi Belgium presenteert nieuwe parkplattegrond: dit wordt themagebied Dock World

Walibi Belgium toont de volledige indeling van het nieuwe themagebied Dock World. Het Belgische pretpark heeft de plattegrond van 2025 gepubliceerd, inclusief het baanverloop van de 925 meter lange familieachtbaan Mecalodon.

De launched coaster van de Duitse firma Gerstlauer bevindt zich grotendeels op het water. Ook de aanpassingen bij lanceerachtbaan Turbine - voorheen Psyké Underground - zijn zichtbaar, net als het nieuwe uiterlijk van bootjescarrousel Stormy en theekopjesmolen Tous en Boîte.

Tussen Turbine en waterbaan Flashback is een nieuw gebouw verrijzen, de Cannery Factory. Verder zien we een vuurtoren die Port du Wavre wordt genoemd. Dock World is vanaf de seizoensstart op zaterdag 5 april toegankelijk, de opening van Mecalodon volgt later. Gisteren werd het treindesign onthuld.