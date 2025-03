Europa-Park Erlebnis-Resort

Nieuwe algemeen directeur Europa-Park: eerste vrouw in raad van bestuur

Europa-Park heeft een nieuwe algemeen directeur. De afgelopen jaren was de dagelijkse leiding van het Duitse pretparkresort in handen van Michael en Thomas Mack, de zonen van eigenaar Roland Mack. Nu is hun zus Ann-Kathrin Mack (35) benoemd tot managing partner. Ze bekleedt al negen jaar een leidinggevende functie binnen het familiebedrijf.

In die hoedanigheid hield ze zich bezig met constructiemanagement en conceptontwikkeling binnen de unit Mack Solutions. Nu neemt ze ook de onderdelen marketing, sales en digitaal onder haar hoede. Ann-Kathrin Mack is de eerste vrouw die lid wordt van de raad van bestuur in de bijna 250-jarige geschiedenis van de Mack-firma.

Roland Mack laat in een verklaring weten dat hij veel vertrouwen heeft in zijn dochter. Zij heeft volgens hem de afgelopen jaren "op indrukwekkende wijze laten zien dat ze functionaliteit, esthetiek en unieke thema's op ideale wijze kan combineren". "Met haar benoeming in het managementteam verzekeren wij ons van de continue ontwikkeling."



Innovaties

Ook binnen de rest van de directie zijn taken opnieuw verdeeld. Thomas Mack was de afgelopen periode verantwoordelijk voor hotels en horeca. Voortaan vallen de operationele kanten van het attractiepark en waterwereld Rulantica eveneens onder hem. Michael Mack zal zich via de afdeling Mack One meer gaan richten op creatieve ontwikkelingen en innovaties.



Het Mack-familiebedrijf werd opgericht in 1780. Na decennialang wagens en postkoetsen gebouwd te hebben, begon men in 1920 met het ontwikkelen van kermisattracties. Zo ontstond de bekende attractiefabrikant Mack Rides. Europa-Park opende in 1975 als een soort showroom van Mack-attracties.