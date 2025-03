Beekse Bergen

Talkshow De Oranjezomer strijkt neer in Safaripark Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen is dit jaar het decor van een bekende tv-show. De SBS6-talkshow De Oranjezomer wordt in 2025 live uitgezonden vanuit de Brabantse dierentuin. Dat heeft de zender vandaag bekendgemaakt. De presentatie is wederom in handen van Hélène Hendriks.

Zij bespreekt sport en actualiteit met vaste gasten Rutger Castricum, Noa Vahle, Raymond Mens, Jack van Gelder, Ben van der Burg, Pieter Cobelens en Thomas van Groningen. Laatstgenoemde is naast politiek deskundige ook pretparkkenner: hij heeft zijn eigen pretparkpodcast ThemeTalk.

Speciaal voor De Oranjezomer wordt het terras van vakantiepark Safari Resort getransformeerd tot een tv-set. De opnames vinden plaats op werkdagen tussen maandag 26 mei en vrijdag 18 juli, van 21.35 tot 22.25 uur. Het dierenpark is dan al gesloten voor bezoekers, maar geïnteresseerden kunnen zich wel aanmelden als publiek.