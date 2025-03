Marveld Recreatie

Gezocht: kunstenaars voor decoratie van nieuw attractiepark

Meewerken aan het nieuwe attractiepark Bommelwereld? In Groenlo wordt op dit moment gebouwd aan een volledig nieuw overdekt pretpark dat in het teken staat van stripfiguren Olivier B. Bommel en Tom Poes. Voor het decoratiewerk is de firma RoosArt ingeschakeld.

Het bedrijf zoekt momenteel zzp-kunstenaars die gespecialiseerd zijn in werken met spuitbussen. "Vanwege de omvang van het project zoeken we extra handen om het park tot leven te brengen met kleurrijke decoraties", staat in een Facebook-oproep.

"Je helpt mee met het schilderen en decoreren van verschillende elementen in het park met spuitbussen." De werkzaamheden starten op korte termijn. Bommelwereld, gelegen bij vakantiepark Marveld Recreatie, opent naar verwachting in oktober 2025.



Bouwplaats

Kunstenaars bepalen zelf hoeveel uur ze werken en op elke dagen. De bouwplaats is in het weekend gesloten. Wie interesse heeft, kan mailen naar info@roosartpaintings.com. RoosArt is eigendom van artiest Rosalie de Graaf.