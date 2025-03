Movie Park Germany

Movie Park Germany publiceert soundtrack van achtbaan Movie Park Studio Tour

De muziek van de achtbaan Movie Park Studio Tour in Movie Park Germany is nu online te beluisteren. In samenwerking met leverancier IMAscore werd de orkestrale soundtrack van de achtbaan uit 2021 gepubliceerd op streamingdiensten als Spotify. Het gaat om elf verschillende nummers.

In totaal duurt het album ruim 35 minuten. De tracks heten Daily Work At The Studios, Studio Tour Theme, History In The Making, SAM's Theme, A Day In The Movies, The Premiere, Pictures In Motion, Director's Cut, Hollywood On Parade Classic, The Good Old Themes en Welcome To Movie Park Germany.

Movie Park Studio Tour, gelegen in parkdeel The Hollywood Studio Set, is een multi dimension coaster van fabrikant Intamin. Bezoekers maken een twee minuten durende rondrit met speciale effecten, twee lanceringen en een draaischijf.



Twister

Passagiers wanen zich in een studiocomplex in Hollywood, met scènes geïnspireerd op onder meer King Kong, Twister en The Fast and the Furious. De epische melodie van Movie Park Studio Tour klinkt niet alleen bij de achtbaan: het Duitse attractiepark gebruikt de tune bijvoorbeeld ook voor algemene parkaankondigingen.