Efteling

Recordbedrag: Efteling-bezoekers doneren ruim 142.000 euro aan statiegeld

Villa Pardoes, het vakantieverblijf bij de Efteling voor gezinnen met een kind met een ernstige ziekte of aandoening, profiteert van gulle Efteling-bezoekers. Het statiegeld van flesjes, blikjes en bekers dat gasten achterlaten in donatiebakken gaat naar het goede doel. In 2024 leverde dat een recordbedrag op van meer dan 142.000 euro.

Olaf Jungerius, die zich bij Villa Pardoes bezighoudt met fondsenwerving, kreeg uit handen van Efteling-figuur Roodkapje een cheque van 142.625 euro. Dat is meer dan 2023, toen de teller op 110.458 euro stond. In 2022 leverden de donaties 87.469 euro op, in 2021 was dat 36.709 euro.

De Efteling is blij met het record. "Hierdoor kunnen nog meer gezinnen even zorgeloos genieten", staat bij een filmpje van de uitreiking op social media. "Daar zijn we jullie ontzettend dankbaar voor!"



Statiegeldautomaten

Naast de donatiebakken kunnen flesjes, blikjes en bekers achtergelaten worden in speciale statiegeldautomaten. Bezoekers krijgen dan de mogelijkheid om het bedrag terug te krijgen via de Tikkkie-app of een bonnetje, maar het is ook mogelijk om het geld te doneren aan Villa Pardoes.