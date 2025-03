Walibi Holland

Walibi Holland: vier achtbanen later open bij seizoensstart

Walibi Holland start het nieuwe pretparkseizoen aanvankelijk zonder vier achtbanen. Als het pretpark op zaterdagochtend 5 april om 10.00 uur de poorten opent, zullen de rollercoasters YoY, Xpress: Platform 13, Goliath en Condor enkele uren gesloten blijven. De reden: de officiële openingsceremonie van YoY, later die dag.

Het openingsmoment vindt plaats om 12.00 uur. Het lijkt erop dat de omliggende coasters onderdeel worden van de openingsshow, waarvoor ook een vuurwerkvergunning aangevraagd is. "Ontbranding vindt plaats, gedurende vijf minuten, tussen 12.00 uur en 13.00 uur", valt daarin te lezen.

Op de Walibi-website valt te lezen dat de vier achtbanen 's ochtends niet operationeel zullen zijn. "Op 5 april vindt tot 14.00 uur de exclusieve opening van YoY plaats voor genodigden. Hierdoor zullen YoY, Xpress: Platform 13, Goliath en Condor later opengaan."



Garantieticket

YoY is na 14.00 uur toegankelijk voor het grote publiek. Wie verzekerd wil zijn van een ritje, kan voor 2,50 euro een Garantieticket aanschaffen. Een woordvoerder vult in gesprek met Looopings aan dat geprobeerd wordt om de omliggende attracties eerder open te stellen. "Maar uiterlijk 14.00 uur."



Walibi zal op 5 april geopend zijn van 10.00 tot 18.00 uur. Er blijven 's ochtends vijf andere achtbanen over: Eat My Dust, Untamed, Lost Gravity, Speed of Sound en Drako. Op 4 april krijgen tweehonderd fans alvast een exclusief voorproefje.