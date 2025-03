Dolfinarium

Politicus Joost Eerdmans is klaar met het Dolfinarium: 'Moet veranderen'

Als het aan politicus Joost Eerdmans ligt, zijn de dagen van het Dolfinarium in Harderwijk geteld. De fractievoorzitter van JA21, zelf geboren in Harderwijk, sprak zich afgelopen week uit tegen de bekende trekpleister. Hoewel hij denkt dat de dieren goed verzorgd worden, zijn de shows met kunstjes volgens hem niet meer van deze tijd.

Eerdmans werd geïnterviewd in de WNL-ochtendshow Goedemorgen Nederland. "Ik denk dat het moet veranderen", reageerde hij op vragen over de toekomst van het Dolfinarium. "De dieren worden daar wel goed verzorgd, dat is zo. Maar is het nog van deze tijd om dieren kunstjes te laten doen?"

Nee dus, aldus de rechtse politicus. "Dolfijnen zijn superintelligente dieren en die willen natuurlijk heel lang zwemmen. Die zijn beperkt." Het doet hem denken aan hoe orka's in kleine bakken werden gehouden. "Dat is natuurlijk verschrikkelijk, in zo'n bassin. Zo'n zeeleeuw die klapjes moet doen, daar zijn we nu wel voorbij."



Speelparadijs

Volgens Eerdmans ziet de gemeente Harderwijk het dierenpark liever verdwijnen, zodat de grond gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van een natuurpark of speelparadijs. Dolfinarium-manager Alex Tiebot spreekt dat tegen. Hij laat aan Looopings weten dat de politicus verkeerd geïnformeerd is: er ligt geen concreet plan klaar voor een alternatief.



De JA21-partijleider beweerde ook dat er momenteel een fokverbod geldt voor de dolfijnen in Harderwijk. "Het sterft ook langzaam uit." Dat is eveneens niet het geval: de dolfijnen in het Dolfinarium mogen zich juridisch gezien gewoon voortplanten. "Het Dolfinarium blijft zich inzetten voor het welzijn van onze dieren, educatie en natuurbehoud", aldus Tiebot.



Uitsterfbeleid

Opvallend genoeg schaarde JA21 zich afgelopen najaar niet achter een motie van de Partij voor de Dieren (PvdD) om een uitsterfbeleid te hanteren voor de dolfijnen in het park. Naast de PvdD bleken de SP, GroenLinks-PvdA, Volt, D66 en de ChristenUnie wel voorstander van het initiatief.