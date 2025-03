Mundo Pixar Experience

Belgische kranten uiten kritiek op nieuwe Pixar-attractie in Brussel: 'Te mager om te kunnen bekoren'

Is de nieuwe Pixar-attractie in Brussel de moeite waard? In de Belgische hoofdstad is de komende maanden Mundo Pixar Experience te vinden: een overdekte beleving met decors uit bekende Pixar-animatiefilms. Een tegenvaller, concluderen recensenten.

Tickets kosten 23,50 tot 29,50 euro. Voor dat bedrag kunnen bezoekers ongeveer een uur ronddwalen door dertien kamers in expositiehal Paleis 1, gebaseerd op de werelden van onder meer Toy Story, Finding Nemo, Inside Out, Cars, Ratatouille, Monsters, Inc., Up en Coco. "Helaas slaan te veel kamers de bal mis", valt te lezen in een review van Het Nieuwsblad.

Het zorgde voor een "naar gevoel". "Cars, Monsters, Inc. en Toy Story bieden te weinig leuks om er lang te blijven. Elemental is niemands favoriete Pixar-film, maar door ze af te beelden in een grijs tramstel, gaat dat zeker niet veranderen. Het hoofdkwartier uit Inside Out is kleurrijker, maar bijzonder statisch."



Regelrechte sof

Een interactief spelletje bleek niet de moeite waard. Coco viel eveneens tegen. "Hoeveel pijn het ons ook doet om dit te zeggen: Coco was een regelrechte sof. Met die unieke wereld was meer te doen." Al met al is Mundo Pixar "te mager om de hele familie te kunnen bekoren".



"De hamvraag, eens je op de decors uitgekeken bent: wat nu? Veel meer dan wat kiekjes maken op de daartoe voorziene plekken, kun je eigenlijk niet doen." Journalist Wout Desmytere had naar eigen zeggen meer verwacht van een ijzersterk merk als Pixar. "Klachten dat onze lat te hoog is, aanvaarden we niet: ze hebben die daar zelf gelegd."



Zekerheden

Al met al voelde de wandeling door de selfie-expo als een leuk aangeklede wachtrij in Disneyland, schrijft de criticus. En na die rij blijkt de hoofdattractie van de trekpleister de Pixar-giftshop te zijn, "in de grootste hal van allemaal". "Disney blijft Disney, er zijn nog zekerheden."



Dagblad De Morgen komt met vergelijkbare kritiekpunten. De verschillende ruimtes bieden in feite niet veel meer dan "statische tafereeltjes waar bovendien quasi overal stickers op kleven die bezoekers waarschuwen vooral de handen thuis te houden", aldus recensent Pieter Dumon. Verder valt er "niet zo heel veel meer te beleven".



Climax

Het blijft wachten op een échte klapper. "Voorlopig voelt een bezoek aan Mundo Pixar Experience een beetje als de wachtrij van het betere pretpark. Je loopt van de ene mooi aangeklede ruimte naar de andere in afwachting van de échte attractie. Alleen komt die climax er in Paleis 1 nooit echt. Tenzij je het bezoek aan de obligatoire giftshop een hoogtepunt vindt."