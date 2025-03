Miniatur Wunderland Hamburg

Miniatuurattractie maakt statement: Donald Trump vernietigt de wereld

De grootste miniatuurwereld ter wereld maakt een statement tegen de Amerikaanse president Donald Trump. In een filmpje op social media laat Miniatur Wunderland Hamburg zien hoe de omstreden wereldleider als een soort Godzilla door een postapocalyptisch decor banjert, met een windmolen in zijn hand.

De boosaardige reus draagt zijn kenmerkende rode stropdas. "Donald Trump, gebruik je macht om mensen te verenigen en verspreid liefde in plaats van angst", staat erbij. "Wees de leider die de geschiedenis ingaat omdat hij de wereld voor iedereen beter heeft gemaakt."

Op de achtergrond klinkt een dreigend geluid. In beeld verschijnt een Engelstalige tekst. "Beste meneer de president, dit is hoe het voelt", luidt de boodschap. "Laat onze zorgen geen realiteit worden. De mensheid heeft hoop nodig, geen angst. Onze democratie is onze basis, laat het niet afbrokkelen." Daarbij is 'crumble' bewust geschreven als 'trumble'.



Woke-propaganda

De video verscheen op Facebook, Instagram en TikTok. Daar leveren de beelden zoals verwacht gemengde reacties op: Trump-haters stemmen in met de boodschap, terwijl Trump-supporters Miniatur Wunderland beschuldigen van linkse woke-propaganda.