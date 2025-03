Walibi Holland

Preview nieuwe achtbaan Walibi Holland binnen 25 minuten uitverkocht

Er blijkt heel wat animo te zijn voor de opening van de nieuwe achtbaan YoY in Walibi Holland: pretparkfans kijken er reikhalzend naar uit. Een evenement op vrijdag 4 april, waarbij geïnteresseerden de single-rail coaster een dag eerder kunnen uitproberen dan de rest van het publiek, zat binnen no-time vol.

Looopings publiceerde woensdag om 14.56 uur een link naar de online ticketshop. Binnen 25 minuten waren alle beschikbare toegangsbewijzen uitverkocht. Heel wat fans balen dat ze achter het net visten, blijkt uit reacties op social media.

Walibi koos voor een zeer exclusieve opzet. Er worden maximaal tweehonderd personen toegelaten. Zij mogen bijna voor niets naar binnen: men vroeg 5 euro voor het initiatief. Dat is inclusief parkeren, een vragensessie met de directrice, anderhalf uur in beide banen, een hapje, een drankje en een pin met een gelimiteerde oplage.



Persoonsgebonden

De tickets zijn persoonsgebonden. Doorverkoop is verboden, staat in de voorwaarden. Wie misgreep, kan nog wel entreekaarten kopen voor de officiële openingsdag op zaterdag 5 april. Dan gaat Walibi open van 10.00 tot 18.00 uur.



Na een besloten openingsceremonie met vuurwerk zal YoY vanaf 14.00 uur operationeel zijn voor iedereen. Met een extra Garantieticket van 2,50 euro zijn bezoekers verzekerd van een plek in de attractie.