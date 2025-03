Bellewaerde

Bellewaerde Park speelt open kaart over problemen bij waterattractie: Amazonia in april weer open

De veelbesproken waterbaan Amazonia in Bellewaerde Park gaat op zaterdag 5 april weer open. Dat belooft Bellewaerde-directeur Stefaan Lemey in een speciale video waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij de technische problemen rond de attractie. Amazonia ging vorig jaar al snel naar de opening dicht.

Na bijna een jaar mondjesmaat over de kwestie gecommuniceerd te hebben, zorgt het Belgische pretpark nu eindelijk voor de broodnodige crisiscommunicatie. Lemey benadrukt dat Amazonia een prototype is, met veel complexe techniek. "De attractie heeft ons op technisch vlak een beetje in de steek gelaten", zegt hij.

Eén van de problemen was het stilvallen van de boten in de halfpipe, een enorme schans. "En dat gebeurde te veel." Toen in augustus bleek dat de technische mankementen niet snel opgelost konden worden, werd besloten om de waterbaan voor onbepaalde tijd te sluiten.



100 procent werkzaam

Sindsdien is Amazonia niet meer open geweest. "Op een bepaald moment hebben wij moeten beslissen om de stekker eruit te trekken." Na maanden van werkzaamheden is Amazonia "100 procent werkzaam, technisch en veilig", aldus de directeur.



Constructeur Intamin was de hele winter bezig. Anna Mittenzwei, die bij de fabrikant verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van waterattracties, vertelt over drie oplossingen: de introductie van een nieuw soort band, de toevoeging van een reling in de halfpipe en het verbeteren van de waterpomp.



Grotere splash

"Dit resulteert in een hogere snelheid van de boot en we hebben ook een grotere splash in de halfpipe." Lemey heeft er veel vertrouwen in. "Ik verzeker u, iedereen is welgekomen. Amazonia achter mij gaat werken op 5 april. Het is niet Amazoninee, het is Amazonija."



In een persbericht wordt aangevuld dat de veiligheid van de beleving nooit ter discussie stond. "Maar er waren te veel technische problemen en de ervaring was gewoonweg niet goed genoeg. En bij Bellewaerde gaan we voor niets minder dan topkwaliteit."