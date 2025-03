Walibi Belgium

Walibi Belgium onthult trein van nieuwe familieachtbaan Mecalodon

De karretjes voor de nieuwe achtbaan van Walibi Belgium zijn gearriveerd. Het pretpark opent later dit jaar de family launch coaster Mecalodon, onderdeel van het nautische themagebied Dock World. Bezoekers nemen daarvoor plaats in een soort mechanische haaien.

Het voorste karretje van de treinen is vormgegeven als een haaienkop, gemaakt van oude onderdelen. Nadat eerder al ontwerpen naar buiten kwamen, onthult Walibi nu het eindresultaat. "Mecalodon is hier!", staat bij foto's van het treinontwerp op social media.

"De gloednieuwe coaster van Walibi komt binnenkort tot leven!" Ontwerper Fabien Manuel zegt blij te zijn met de uitvoering. "In de zomer van 2023 maakte ik acht verschillende designvarianten voor het voorste karretje", schrijft hij trots op Instagram.



Uitgestorven

Een openingsdatum is er nog niet. Mecalodon werd gebouwd door de Duitse firma Gerslauer. Er komen in totaal drie treinen. De naam is een woordspeling op Megalodon, een uitgestorven haaiensoort.